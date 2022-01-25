СМИ: Члены правящей партии Японии предложили ввести санкции в отношении РФ

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Члены комиссий по внешнеполитическим вопросам правящей в Японии партии либерал-демократов в ходе заседания во вторник, 25 января, предложили ввести экономические санкции в отношении России в случае вооруженного конфликта с Украиной. Об этом сообщает агентство Киодо.

Уточняется, что члены комиссии выступили с инициативой ввести запрет на импорт газа из России, а также проработать данный вопрос с представителями из сферы бизнеса.

По данным агентства, представители министерства иностранных дел Японии, которые также присутствовали на заседании, заявили о планах тесно сотрудничать с Соединенными Штатами по данному направлению.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.