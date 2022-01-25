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Минфин США сократил срок лицензии группы «ГАЗ» из-за ситуации вокруг Украины

Полина Долганова

В мире
Минфин США сократил срок лицензии группы «ГАЗ» из-за ситуации вокруг Украины
В заявлении американского Минфина указано, что поводом для ужесточения ограничительных мер стало участие организаций РФ в схеме, которую создали «для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии» / Фото: ZUMAPRESS.com

Минфин Соединенных Штатов сократил срок действия лицензий российской «Группы ГАЗ» до 90 дней. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе министерства.

Теперь лицензия будет действовать до 27 апреля текущего года. Ранее действие разрешения ограничивалось сроком на год. Срок действующей лицензии должен истечь в среду, 26 января.

Уточняется, инициатива об изменении сроков была введена на фоне напряженных отношений между Киевом и Москвой. Будущие решения будут зависеть от политики РФ, подытожили в ведомстве.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести санкционные меры против России только в случае якобы «агрессивных действий» в отношении Украины. Сейчас угроза санкций носит сдерживающий эффект. Он отметил, что если ввести ограничительные меры немедленно, то будет потерян эффект сдерживания.

При этом в Великобритании опасаются, что возможные санкции со стороны Запада в отношении России из-за ситуации вокруг Украины могут привести к тому, что поставки российского газа в Европу будут сокращены.

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