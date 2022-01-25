Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Основные работы по модернизации школ искусств планируется завершить в 2022 году

Георгий Соланович

Город
Основные работы по модернизации школ искусств планируется завершить в 2022 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Основной этап работ по модернизации школ искусств в Москве планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 25 января.

По ее словам, на данный момент уже выполнено 80 процентов запланированных работ.

— С 2018 года комплексно отремонтировано 130 объектов, благоустроено 8 гектаров прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тысячи новых музыкальных инструментов и более 6,5 тысячи единиц оборудования. В 2022 году мы планируем завершить основной объем работ по модернизации городской сети школ искусств — это более 250 тысяч квадратных метров, — отметила заммэра.

В рамках проекта «Искусство — детям» специалисты реставрируют сохранившиеся элементы декора, ремонтируют инженерные коммуникации и внутренние помещения, благоустраивают прилегающие к школам территории и создают зоны отдыха.

Для некоторых организаций закупают необходимое для творчества оборудование, благодаря которому школы искусств организовывают новые кружки и запускают внебюджетные образовательные программы, добавила Наталья Сергунина.

17 января стало известно, что специалисты капитально отремонтируют помещения Детской школы искусств имени Рихтера на Варшавском шоссе на юге столицы.

Читайте также:
Наталья Сергунина Москва Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте