Основные работы по модернизации школ искусств планируется завершить в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Основной этап работ по модернизации школ искусств в Москве планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 25 января.

По ее словам, на данный момент уже выполнено 80 процентов запланированных работ.

— С 2018 года комплексно отремонтировано 130 объектов, благоустроено 8 гектаров прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тысячи новых музыкальных инструментов и более 6,5 тысячи единиц оборудования. В 2022 году мы планируем завершить основной объем работ по модернизации городской сети школ искусств — это более 250 тысяч квадратных метров, — отметила заммэра.

В рамках проекта «Искусство — детям» специалисты реставрируют сохранившиеся элементы декора, ремонтируют инженерные коммуникации и внутренние помещения, благоустраивают прилегающие к школам территории и создают зоны отдыха.

Для некоторых организаций закупают необходимое для творчества оборудование, благодаря которому школы искусств организовывают новые кружки и запускают внебюджетные образовательные программы, добавила Наталья Сергунина.

17 января стало известно, что специалисты капитально отремонтируют помещения Детской школы искусств имени Рихтера на Варшавском шоссе на юге столицы.