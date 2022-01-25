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В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19

Полина Долганова

Общество
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Рекомендации Роспотребнадзора по проведению тестирования сотрудников на наличие COVID-19 не являются обязательными и имеют рекомендательный характер. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне СМИ сообщили, что тестирование сотрудников на коронавирус может стать регулярной процедурой.

— Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.

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