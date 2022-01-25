Пассажиры ЦППК воспользовались фнкцией NFC 16 тысяч раз в первый месяц ее работы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались функцией беспроводной передачи данных (NFC) 16 тысяч раз в первый месяц ее работы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили представители компании.

Начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов отметил, что на данный момент на Казанском направлении применение технологии доступно на 27 станциях. В феврале сервис появится на Ярославском направлении, после чего будет распространен на все остальные маршруты.

— Ее положительно оценили пассажиры: на сегодняшний день совершено уже около 16 тысяч активаций — а это почти 50 процентов от общего числа билетов, купленных через приложение от и до этих станций, — добавил Евдокимов.

Для того чтобы оплатить билет с помощью NFC, достаточно приобрести его онлайн, после чего приложить телефон к желтому кругу. Появится штрихкод — подтверждение активации билета, который также может потребоваться при выходе со станции для предъявления контролеру.

За новогодние праздники ЦППК перевезла более 8,6 миллиона пассажиров. Как отметили в ведомстве, это на 15 процентов больше, чем в праздничный период прошлого года.