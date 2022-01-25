Инфекционист рассказал, как происходит эволюция штаммов коронавируса

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Специалисты отмечают, что шанс появления мутации коронавируса тем выше, чем дольше вирус находится в организме зараженного. О том, какие штаммы могут появиться в дальнейшем, рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Как отметил эксперт, можно выделить два основных направления, в сторону которых происходит мутация штаммов.

— Первое, усиление токсичности, тяжести. Второе — усиление инфекционности, распространения. Наоборот тоже возможно. В каком направлении пойдет — спекуляций много, но мы не можем сказать, что будет, — пояснил эксперт в комментарии Nation News.

Специалист добавил, что ранее в СМИ появилась информация о том, что вирусы ковида и гриппа могут между собой обменятся генетическим материалом, находясь в организме одного человека, но пока ученые не нашли этому подтверждения.

До этого инфекционист предупредил об опасности сознательного заражения «омикроном». По словам Сергея Воскресенского, специально заражаться штаммом коронавируса «омикрон», чтобы получить «живую» вакцину, очень опасно для жизни.