Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Анталье впервые за 29 лет пошел снег

Полина Долганова

В мире
В Анталье впервые за 29 лет пошел снег
Фото: Pixabay

В Анталье впервые за последние 29 лет пошел снег. Об этом во вторник, 25 января, сообщает издание Hurriyet.

Уточняется, что изначально — с 21 января — осадки выпали на северо-западе Турции. Самый сильный снегопад наблюдался в Стамбуле.

Из-за снегопада местные власти запретили гражданам использовать личный транспорт до 13:00.

Накануне правительство Греции объявило 25 января выходным днем по причине снегопада.

До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

Первоначально авиакомпания планировала вновь открыть аэропорт утром, но из-за погодных условий понадобилось больше времени. По словам метеорологов, снегопад в регионе усилится и будет продолжаться неделю. Власти Стамбула из-за плохой видимости временно закрыли Босфорский пролив для движения в обоих направлениях.

Читайте также:
зима Турция осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте