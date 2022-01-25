В Анталье впервые за 29 лет пошел снег

Фото: Pixabay

В Анталье впервые за последние 29 лет пошел снег. Об этом во вторник, 25 января, сообщает издание Hurriyet.

Уточняется, что изначально — с 21 января — осадки выпали на северо-западе Турции. Самый сильный снегопад наблюдался в Стамбуле.

Из-за снегопада местные власти запретили гражданам использовать личный транспорт до 13:00.

Накануне правительство Греции объявило 25 января выходным днем по причине снегопада.

До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

Первоначально авиакомпания планировала вновь открыть аэропорт утром, но из-за погодных условий понадобилось больше времени. По словам метеорологов, снегопад в регионе усилится и будет продолжаться неделю. Власти Стамбула из-за плохой видимости временно закрыли Босфорский пролив для движения в обоих направлениях.