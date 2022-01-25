Названы скрытые симптомы заражения «омикроном»

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Ученые перечислили симптомы заражения «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции, отнеся к ним, помимо кашля и потери вкуса, некоторые неочевидные признаки. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).

К таковым, по убеждению исследователей, относится состояние усталости. Его бывает сложно связать с коронавирусом, так как испытывать усталость человек может из-за многих других факторов. Кроме того, пациенты с «омикроном» нередко жалуются на такие признаки, как ломота, боль в мышцах и туман в голове, которые часто встречаются и при «дельта»-штамме. Среди неочевидных симптомов болезни специалисты называют также боль в животе, тошноту и диарею.

До этого замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что осложнение в виде поражения легких при заболевании новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» развивается после девяти дней болезни.

Ее коллега Александр Горелов пояснил, что наиболее восприимчивы к «омикрону» граждане, которые ни разу не болели коронавирусом. Он также отметил, что, несмотря на информацию о том, что пациенты переносят «омикрон» легче, чем вариацию «дельта», количество госпитализаций вряд ли уменьшится.