В России выявили 67 809 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние сутки в 85 субъектах России выявили 67 809 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в столичном оперштабе.

По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 18 935 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончался 681 человек, еще 12 837 были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 26 404 пациента.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, но для этого необходимы комплексные меры по борьбе с болезнью. Он отметил, что для завершения пандемии вакцинированы должны быть не менее 70 процентов жителей каждой страны.

До этого сообщалось, что с понедельника, 24 января, в ряде российских регионов вступили в силу ограничения, связанные с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Ограничения касаются перевода не менее тридцати процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.