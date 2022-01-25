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Столичные врачи за сутки вылечили еще 3999 пациентов от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили еще 3999 пациентов от COVID-19
Фото: АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3999 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы во вторник, 25 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 931 016 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 18 935 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1126, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 485. Уровень госпитализации составил 5,9 процента.

Еще 75 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Столичные врачи за сутки вылечили еще 3999 пациентов от COVID-19 Фото: Оперштаб

В настоящий момент число госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией остается стабильным в Москве. При этом городские поликлиники перешли на усиленный режим работы.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о готовности московской системы здравоохранения к возможному росту количества госпитализаций на фоне обострения ситуации с COVID-19. По словам главы города, основная тяжесть вспышки заболеваемости штаммом «омикрон» сегодня возлагается на плечи работников амбулаторного звена.

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