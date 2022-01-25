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Плейхаб в скандинавском стиле возведут на Симоновской набережной

Георгий Соланович

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Плейхаб в скандинавском стиле возведут на Симоновской набережной
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детский плейхаб в норвежском стиле построят на Симоновской набережной. Об этом сообщила пресс-служба Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Новое игровое пространство будет представлять из себя скандинавскую деревню: маленькие хижины, тропинки, скамейки и пеньки. На территории дети смогут играть в разные активные игры, тем самым развивая сенсомоторику, навыки движения и ходьбы. Для старшего поколения обустроят зону воркаут, площадку для стритбола, кикбоксинга и настольного футбола.

Жилой комплекс Forst в Даниловском районе получил разрешение на строительство в октябре 2021 года. Он рассчитан на 808 квартир. На первом, нежилом этаже планируется открыть супермаркет, фитнес-центр и другие предприятия. В подземной части ЖК разместят склад и парковку на 273 машино-места, передает агентство городских новостей «Москва».

25 января стало известно о том, что крупнейший в России музейный кластер построят в Коммунарке.

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