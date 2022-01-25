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Москвичи проголосовали за оборудование в городе парклетов

Георгий Соланович

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Москвичи проголосовали за оборудование в городе парклетов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Большинство москвичей на портале «Активный гражданин» высказалось за оборудование парклетов — зон отдыха на месте парковок. Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Положительный ответ дал 61 процент горожан, 32 процента считают, что парклеты стоит устанавливать только в теплое время года. Более того, москвичи предложили более семи тысяч мест, где можно установить зоны отдыха, уточнили в Telegram-канале.

22 января стало известно, что свыше 80 километров набережных благоустроили в столице с 2011 года. В планах властей реконструировать еще около 100 километров набережных и создать порядка 40 новых общественных зон. Это позволяет интегрировать в городскую жизнь неиспользуемые и полузаброшенные прибрежные территории промышленных зон и сформировать «водный» фасад столицы.

На участках оборудуют велосипедные и пешеходные маршруты, а также общественные пространства и места отдыха у воды.

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