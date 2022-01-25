Эксперты выяснили, как студенты выбирают работу

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Студенты при выборе работы руководствуются уровнем зарплаты, обстановкой в коллективе и популярностью работодателя. Об этом «Вечерней Москве» сообщили эксперты-аналитики.

Большинство студентов считает, что оптимальный размер зарплаты на старте карьеры – от сорока до шестидесяти тысяч рублей в месяц. Более четверти респондентов хотели бы начать работать в крупной российской компании, тогда как пятая часть опрошенных считает идеальным небольшой, но международный проект.

— Что касается идеальной вакансии, большинство опрошенных студентов отметили важной составляющей хороший фиксированный оклад. Возможно, поэтому наиболее желанными сферами работы названы ИТ и телекоммуникации, — уточнил директор по развитию в онлайн-университете Skypro Михаил Свердлов.

25 января столичный департамент СМИ и рекламы провел очередной конкурс социальной рекламы «Твой взгляд». Работы девяти победителей будут размещены на рекламных стендах Москвы. Цель проводимого соревнования — разработка рекламы, которая привлечет внимание окружающих к решению важных социальных проблем.