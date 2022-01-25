Вернувшихся из других стран москвичей оштрафовали почти на 30 миллионов рублей за несданный тест на ковид

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Вернувшихся из других стран жителей Москвы оштрафовали почти на 29,3 миллиона рублей с первого августа 2020 года за невнесение результатов теста на ковид на сайт госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

— С первого августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 9 тысяч 998 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. <...> По результатам рассмотренных судами дел 2316 гражданам присуждены штрафы на сумму 29 миллионов 288 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В этой связи необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».