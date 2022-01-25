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Путин посоветовал студентам МГУ в Татьянин день не переборщить с медовухой

Полина Долганова

Общество
Путин посоветовал студентам МГУ в Татьянин день не переборщить с медовухой
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин порекомендовал студентам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Татьянин день 25 января не переборщить с медовухой.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, в День студента учащиеся ждут традиционную медовуху. По традиции, ею ректор угощает студентов самолично.

Понятно. Только все хорошо в меру, — ответил на это глава государства.

Он также признал, что 25 января «без медовухи не обойтись», передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил российских учащихся высших учебных заведений с Днем студента.

Российские студенты традиционно отмечают свой праздник 25 января — в Татьянин день. Официально День российского студенчества внесен в календари с 2005 года.

До этого сообщалось, что посвященная Дню российского студенчества онлайн-экскурсия стала доступна в Telegram-канале проекта Мосгорнаследия «Прогулки со Львом-хранителем». В рамках мероприятия москвичам расскажут интересные факты об учебных учреждениях, в которых впервые начали обучаться представительницы прекрасного пола.

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