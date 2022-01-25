В петербургском баре официантка облила гостя абсентом и подожгла

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В одном из петербургских баров посетитель получил ожоги после экстрим-подачи алкогольного напитка.

Пострадавший гость бара по имени Константин рассказал Пятому каналу, что произошло в тот вечер. По словам мужчины, ничто не предвещало беды. Он пришел в бар вместе со своим другом, сделал заказ.

— Тут ко мне подходит официантка и говорит: «Развернись». Я разворачиваюсь к ней. Она на меня выливает — прям изо рта выпрыскивает абсент — и моментально поджигает, — рассказал пострадавший.

Мужчина отметил, что был в шоке от подобной подачи напитка и попытался поскорее потушить пламя, но это удалось сделать не сразу.

Пострадавшему понадобятся мази, санаторий, лазерная коррекция и другие недешевые средства для восстановления. Мужчина отметил, что намерен добиваться компенсации от руководства бара за действия официантки.

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