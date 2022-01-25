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Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 25 января

Георгий Соланович

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Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 25 января
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сейчас в Москве сохраняется стабильное движение автотранспорта, основные затруднения зафиксированы на МКАД и ТТК. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 25 января.

В дептрансе уточнили, что точечные затруднения движения находятся на внутренней стороне двенадцатого километра МКАД, а также на внешних сторонах Сущевского Вала и Чурской эстакады ТТК. Для экономии времени рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

25 января стало известно о том, что движение на 40-м километре МКАД восстановили после ДТП. Ранее сообщалось, что на внешней стороне 40-го километра МКАД, после пересечения с Калужским шоссе, произошла авария. Три легковые машины столкнулись с двумя грузовиками. В связи с этим движение транспорта осуществлялось по двум полосам вместо пяти. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Водителя «копейки» без прав будут судить за наезд на трех студенток Тимирязевской академии. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении виновника ДТП на Тимирязевской улице, в котором пострадали три студентки.

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