СМИ: США предложили новые санкции против России в случае эскалации

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США предложили ограничить сырьевой и оружейный экспорт и прочие санкции в отношении России в случае эскалации. Такую информацию опубликовала во вторник, 25 января, немецкая газета Bild.

Также США предложили в случае эскалации сократить дипломатические отношения с российской стороной. В связи с этим экономический ущерб России ожидается в размере до 50 миллиардов долларов.

По информации издания, план новых санкций был разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. План был представлен в Берлине. О нем госсекретарь США Энтони Блинкен уже «дал понять» западным союзникам.

Планируется перекрыть российские торговые пути по всему миру и блокировать поставки сырья из России. Также план санкций предусматривает перекрытие путей снабжения и резкое сокращение персонала российских посольств в западных государствах, передает издание.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.