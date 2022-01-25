Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: США предложили новые санкции против России в случае эскалации

Евгений Белоусов

В мире
СМИ: США предложили новые санкции против России в случае эскалации
Фото: Whitehouse

США предложили ограничить сырьевой и оружейный экспорт и прочие санкции в отношении России в случае эскалации. Такую информацию опубликовала во вторник, 25 января, немецкая газета Bild.

Также США предложили в случае эскалации сократить дипломатические отношения с российской стороной. В связи с этим экономический ущерб России ожидается в размере до 50 миллиардов долларов.

По информации издания, план новых санкций был разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. План был представлен в Берлине. О нем госсекретарь США Энтони Блинкен уже «дал понять» западным союзникам.

Планируется перекрыть российские торговые пути по всему миру и блокировать поставки сырья из России. Также план санкций предусматривает перекрытие путей снабжения и резкое сокращение персонала российских посольств в западных государствах, передает издание.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Читайте также:
Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте