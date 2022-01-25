Рецидивист подорвал гранату в общежитии в Приморье, погиб один человек

Фото: СК РФ

В Приморском крае ранее судимый мужчина подорвал гранату в жилом доме. В результате инцидента один человек погиб и еще пятеро пострадали. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Арсеньеве 25 января в вечернее время (по местному времени — прим. «ВМ»).

— Ранее судимый местный житель совершил подрыв взрывного устройства, в результате которого один человек погиб и пятеро, включая самого виновника, пострадали, — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете по региону сообщили, что смерть погибшего мужчины «наступила в результате многочисленных травм тела и потери крови».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Незаконное хранение взрывных устройств».

На прошлой неделе свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. Позже предполагаемых подозреваемых в ложных сообщениях о минировании задержали.