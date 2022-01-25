Борис Джонсон заявил о намерении переговорить с Путиным

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил намерение провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой переговоров будет ситуация вокруг Украины. Об этом Джонсон заявил во время выступления в парламенте во вторник, 25 января.

По его словам, истинная цель России — держать войска НАТО вдали от своих границ.

— Это цель России, но вторжение России на Украину будет контрпродуктивным. Министры обороны и иностранных дел оба передали это сообщение президенту Путину, и я, конечно, собираюсь переговорить с ним позже, — заявил Джонсон.

Он также отметил, что НАТО в течение нескольких месяцев искало диалога, всегда подчеркиваю свою реакцию в случае вторжения на Украину.

— В то же время мы по-прежнему готовы учитывать любые законные обеспокоенности посредством честной дипломатии, — передает его слова РИА Новости.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.