Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих из стран Африки

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Роспотребнадзор отменил 14-дневную самоизоляцию и двукратное тестирование на коронавирус для прибывающих в Россию из ряда стран Африки.

— Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4.12.2021 № 32 «Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19, — говорится в документе.

Прибывающим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании, Лесото, Мадагаскара, Эсватини, а также Гонконга теперь не нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сдавать два теста на COVID-19, отмечается на портале правовой информации.

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25 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России выросла на третьей неделе года в два раза по сравнению с предыдущей. Уровень заболеваемости растет в 83 регионах, уточнила она.

Максимальное число новых случаев, по ее данным, наблюдается среди подростков 15–17 лет и взрослых 30–49 лет. При этом больше половины случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, добавила руководитель ведомства. Во всех регионах России, где сняли ограничения по COVID-19, стремительно растет заболеваемость, заключила Попова.