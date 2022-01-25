Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Казахстан объявил о восстановлении работы энергосистемы после блэкаута

Иван Юминов

В мире
Казахстан объявил о восстановлении работы энергосистемы после блэкаута
Фото: Pexels

Специалистам удалось восстановить работу энергосистемы в Казахстане после масштабного сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе казахского правительства во вторник, 25 января.

— В момент возникновения внештатной ситуации потребление Южной зоны Казахстана составляло 3200 мегаватт. Действием противоаварийной автоматики была предотвращена полная остановка Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1300 мегаватт, — говорится в сообщении.

При нормативной частоте 50 герц показатель в энергосистеме Центральной Азии упал до 47 герц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана, уточнили в кабмине. Своевременно принятые мер, как уточняется, позволили привести к нормальному режиму энергосистемы и электроснабжение потребителей. Казахстан оказывает помощь в ликвидации аварии в Узбекистане, отмечается на сайте правительства.

25 января около 09:00 по московскому времени в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой с отключением электричества. Затруднения в единой энергосистеме возникли из-за перегрузки в сетях Казахстана.

Предприятие-оператор в качестве причины назвало «наброс» избыточных мощностей из Киргизии и Узбекистана. В результате сбоев Казахстан стал экстренно наращивать экспорт электроэнергии из России. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, а в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение.

Читайте также:
Электроэнергия Казахстан Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте