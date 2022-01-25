Борис Джонсон: Ни один член НАТО не готов отправить на Украину войска
Ни один из членов НАТО сейчас не готов направить на Украину большой контингент войск. Об этом во вторник, 25 января, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
— Я должен сказать, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент для противостояния российской агрессии, — заявил он.
Об этом Джонсон заявил на заседании парламента, отвечая на вопрос о том, может ли НАТО ввести на Украину войска, хотя она сама не является членом альянса, передает РИА Новости.
Борис Джонсон также выразил намерение провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой переговоров будет ситуация вокруг Украины. По его словам, истинная цель России — держать войска НАТО вдали от своих границ, а не «вторжение», которое было бы контрпродуктивным.
До этого в СМИ появилась информация о том, что США предложили ограничить сырьевой и оружейный экспорт и ввести прочие санкции в отношении России в случае эскалации. Также США предложили в случае эскалации сократить дипломатические отношения с российской стороной. В связи с этим экономический ущерб России ожидается в размере до 50 миллиардов долларов.