Борис Джонсон: Ни один член НАТО не готов отправить на Украину войска

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Ни один из членов НАТО сейчас не готов направить на Украину большой контингент войск. Об этом во вторник, 25 января, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Я должен сказать, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент для противостояния российской агрессии, — заявил он.

Об этом Джонсон заявил на заседании парламента, отвечая на вопрос о том, может ли НАТО ввести на Украину войска, хотя она сама не является членом альянса, передает РИА Новости.

Борис Джонсон также выразил намерение провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой переговоров будет ситуация вокруг Украины. По его словам, истинная цель России — держать войска НАТО вдали от своих границ, а не «вторжение», которое было бы контрпродуктивным.

До этого в СМИ появилась информация о том, что США предложили ограничить сырьевой и оружейный экспорт и ввести прочие санкции в отношении России в случае эскалации. Также США предложили в случае эскалации сократить дипломатические отношения с российской стороной. В связи с этим экономический ущерб России ожидается в размере до 50 миллиардов долларов.