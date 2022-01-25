Программу развития общественного транспорта в России утвердят до 1 марта

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Правительство утвердит до 1 марта единую программу развития общественного транспорта. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во вторник, 25 января.

— В 2022 году по поручению президента до 1 марта мы утвердим единую программу развития общественного транспорта, — рассказал представитель правительства.

В планах на этот год утверждение в том числе и комплексных региональных программ развития транспорта и оптимизации парковочного пространства, приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

В конце декабря 2021 года правительство России утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Минтранс должен будет обеспечить реализацию стратегии вместе с прочими федеральными органами исполнительной власти и внебюджетными фондами. При реализации направления внедрят технологии искусственного интеллекта и сбора больших данных.

В середине декабря президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил проект основ политики в области авиации до 2030 года. Участие во встрече, в частности, приняли премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава АП Антон Вайно.