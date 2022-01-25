Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Программу развития общественного транспорта в России утвердят до 1 марта

Иван Юминов

Общество
Программу развития общественного транспорта в России утвердят до 1 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правительство утвердит до 1 марта единую программу развития общественного транспорта. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во вторник, 25 января.

— В 2022 году по поручению президента до 1 марта мы утвердим единую программу развития общественного транспорта, — рассказал представитель правительства.

В планах на этот год утверждение в том числе и комплексных региональных программ развития транспорта и оптимизации парковочного пространства, приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

В конце декабря 2021 года правительство России утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Минтранс должен будет обеспечить реализацию стратегии вместе с прочими федеральными органами исполнительной власти и внебюджетными фондами. При реализации направления внедрят технологии искусственного интеллекта и сбора больших данных.

В середине декабря президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил проект основ политики в области авиации до 2030 года. Участие во встрече, в частности, приняли премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава АП Антон Вайно.

Читайте также:
Транспорт Марат Хуснуллин Правительство РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте