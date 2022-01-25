Мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть в России

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Российские мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во вторник, 25 января.

— В 2021 году с операторами связи мы достигли соглашения по двум принципиальным вопросам. Во-первых, они начнут совместное использование базовых станций, объединят их в универсальную сеть, — рассказал представитель правительства.

Данное решение необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны, уточнил он. Около десяти тысяч станций включат в универсальную сеть к 2030 году, приводит слова Чернышенко РИА Новости.

19 января СМИ сообщили, что российские сотовые операторы могут поднять цену архивных тарифов в начале текущего года. Также решение приняли «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2.

По данным источников на рынке связи, оператор «Вымпелком» изменит тарифные планы в скором времени. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. Однако специалисты заверили, что заранее предупредят абонентов о подорожании части архивных тарифов.

Аналитики подчеркнули, что такая ситуация на рынке связи нормальна. Они отметили, что операторы часто оптимизируют тарифы, так как они становятся им невыгодны.