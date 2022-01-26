Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и один отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и шестнадцать отменили. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и семь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

25 января «Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи из-за сильного снегопада. Соответствующие органы продолжают прикладывать усилия, чтобы возобновить работу авиагавани.

До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

Власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.

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