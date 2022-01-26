Врачи назвали овощ, снижающий уровень сахара в крови

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Для борьбы с диабетом нужно постоянно контролировать уровень сахара в крови, напомнили врачи. Одно из эффективных средств — питание. Специалисты обнаружили дешевый овощ, который способен значительно снижать сахар при ежедневном употреблении.

Научные данные свидетельствуют о том, что если каждый день употреблять чеснок, то уровень сахара в крови понизится.

— Чеснок существенно снижает уровень сахара крови натощак и гликогемоглобин у пациентов с диабетом второго типа. Следовательно, чеснок может стать кандидатом на лечение диабета, — сделали вывод исследователи.

Известно, что в чесноке содержится более 400 химических компонентов, многие из которых помогают в профилактике и лечении разнообразных заболеваний. Но именно такие компоненты, как аллицин, аллилпропилдисульфид и аллиин повышают уровень инсулина в крови, мешая печени нейтрализовать его. Таким образом, организм получает больше инсулина, сообщается в издании Daily Express.

Ученые назвали защищающий от рака и продлевающий жизнь напиток. Они сообщили, что употребление зеленого чая — хорошая профилактика некоторых видов рака. Еще они установили, что особые вещества, которые содержатся в нем, продлевают жизнь.