Известный фотограф Рене Робер насмерть замерз, упав на улице в Париже

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Известный парижский фотограф Рене Робер насмерть замерз на улице в центре Парижа из-за того, что никто из прохожих не пришел ему на помощь. Об этом трагическом случае сообщил журналист и музыкант Мишель Момпонте, который являлся близким другом фотографа.

Он рассказал, что Робер вышел из дома вечером 18 января, чтобы прогуляться. На улице Тюрбиго ему стало плохо. Фотограф упал, сильно ударился головой о тротуар.

— Он лежал на земле по меньшей мере первые пять или шесть часов в одном из самых оживленных кварталов Парижа, и никто не посчитал нужным вмешаться, — заявил Момпонте.

Врачей вызвал проходивший мимо бездомный, но это случилось уже утром следующего дня, когда было слишком поздно. Прибывшая в 05:30 19 января бригада скорой помощи обнаружила мужчину с сильной травмой головы и переохлаждением. В возрасте 84 лет он скончался уже в больнице, сообщает BFMTV.

Также Момпонте написал о трагедии в Twitter, призвав людей быть внимательнее к окружающим и не проходить мимо беды.