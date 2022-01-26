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Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за 2021 год

Евгений Белоусов

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Итоги — 2021
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Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за 2021 год
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

За прошедший 2021 год в Москве был побит рекорд по сбору вторсырья. Его объем составил более миллиона тонн. Об этом в среду, 26 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более одного миллиона тонн вторсырья, что на 18 процентов больше аналогичного предыдущего показателя, — рассказал он.

По его словам, рост доли собранного вторсырья подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами верна и пользуется поддержкой граждан. Заммэра также напомнил, что сама программа по раздельному сбору мусора стартовала в столице в 2020 году.

— Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система, — отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Москве созданы все условия для сортировки мусора.

До этого Бирюков рассказал, что за прошедший год специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроили территории возле трех станций второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2).

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