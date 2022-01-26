В посольстве РФ заявили, что поставляемое США на Украину оружие окажется в руках боевиков

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Оружие, которое Соединенные Штаты поставляют на Украину, попадет в руки боевиков и террористов, способных реализовать силовые акции на Донбассе. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

— Пресс-службы госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму, — уточнили в ведомстве.

В заявлении уточняется, что помимо материальной поддержки, США дает неонацистам «карт-бланш» на создание провокаций на Донбассе, передает РИА Новости.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США передадут Украине вертолеты российского производства Ми-17, предназначавшиеся для Афганистана.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.