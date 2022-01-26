В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заболевания COVID-19 у детей

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Повторное заболевание коронавирусной инфекцией среди детей не стоит исключать на фоне распространения штамма COVID-19 «омикрон». Об этом в среду, 26 января, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

— Проводя аналогию со взрослыми,… нельзя исключить факт того, что дети, переболевшие другими геновариантами коронавируса, заболеют повторно, — пояснил специалист.

Он добавил, что иммунная система у переболевших коронавирусом отвечает на конкретный вариант COVID-19, однако не стоит забывать, что изменения в мутациях вируса не превышают сотой доли одного процента. В связи с этим иммунитет, который был выработан при первом заболевании, все равно дает определенную степень защиты, передает РИА Новости.

25 января Роспотребнадзор напомнил правила защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ, а врачи рассказали, чем «омикрон» может быть опасен для детей. В ведомстве призвали сохранять социальную дистанцию, носить маски и не забывать о гигиене. Эти правила распространяются и на школьников, которые чаще стали болеть коронавирусом. Врачи посоветовали родителям уделить особое внимание здоровью детей. Так, педиатрпульмонолог Елена Орлова отмечает, что наиболее сильный рост числа заражений наблюдается у детей до пяти лет и особенно у детей до года.