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Эксперт рассказала, как быстро найти работу после ее потери

Георгий Соланович

Общество
Эксперт рассказала, как быстро найти работу после ее потери
Фото: Pixabay

При поиске новой работы лучшим вариантом будет публично рассказать об этом, обратиться к консультанту и оценить свои сильные и слабые стороны. Об этом рассказала кандидат психологических наук Алена Владимирская.

— В большинстве компаний есть вакансии, просто они сейчас не публичные. Поэтому чем большему количеству ваших знакомых, бывших коллег, людей, с которыми вы пересекались, клиентов, вы расскажете о том, что ищете работу, тем больше вы увеличите шансы на то, что вас будут приглашать, — пояснила Владимирская.

Более того, эксперт посоветовала при поиске новой работы как можно скорее обратиться к консультанту – специалист поможет создать имидж и, при необходимости, переформатироваться. Владимирская также посоветовала разобраться в себе и понять, какими навыками вы владеете лучше всего. Это поможет определить, к каким вакансиям стоит присмотреться.

Последнее, о чем сообщила кандидат психологических наук – в любую компанию лучше заходить через менеджера по продажам, передает «Комсомольская правда».

22 января был составлен рейтинг самых необычных вакансий в России за последний месяц.

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