Невролог рассказала, как облегчить состояние метеозависимых людей при смене погоды

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Невролог-вегетолог Елена Беленко дала советы метеозависимым людям, как они могут облегчить свое состояние в период смены погодных условий.

Как отметила специалист, умеренная физическая нагрузка позволит метеозависимым людям поддерживать свою нервную систему, чтобы легче справляться с недомоганиями. Простая прогулка после работы или во время обеденного перерыва станет отличной тренировкой. При этом не стоит усердствовать и изнурять себя тренировками в спортзале, это может только ухудшить состояние.

В период смены погоды метеозависимым людям стоит отказаться от мероприятий, для которых требуется повышенная концентрация и быстрая реакция.

В острый период улучшить состояние поможет прогревание шеи и ступней

— Один из самых крупных периферических вегетативных центров находится на шее — на ее задней поверхности расположены три пары самых крупных вегетативных узлов. Можно прогреть эту зону, например, полежать на грелке или поставить горчичники, — отметила врач в комментарии РИАМО.

Кроме того, необходимо помнить о приеме лекарственных препаратов, которые нормализуют давление и снимают головную боль.

Ранее Елена Беленко сообщила, что коронавирус может спровоцировать метеозависимость.