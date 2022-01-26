Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Невролог рассказала, как облегчить состояние метеозависимых людей при смене погоды

Ирина Игнатенко

Общество
Невролог рассказала, как облегчить состояние метеозависимых людей при смене погоды
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Невролог-вегетолог Елена Беленко дала советы метеозависимым людям, как они могут облегчить свое состояние в период смены погодных условий.

Как отметила специалист, умеренная физическая нагрузка позволит метеозависимым людям поддерживать свою нервную систему, чтобы легче справляться с недомоганиями. Простая прогулка после работы или во время обеденного перерыва станет отличной тренировкой. При этом не стоит усердствовать и изнурять себя тренировками в спортзале, это может только ухудшить состояние.

В период смены погоды метеозависимым людям стоит отказаться от мероприятий, для которых требуется повышенная концентрация и быстрая реакция.

В острый период улучшить состояние поможет прогревание шеи и ступней

— Один из самых крупных периферических вегетативных центров находится на шее — на ее задней поверхности расположены три пары самых крупных вегетативных узлов. Можно прогреть эту зону, например, полежать на грелке или поставить горчичники, — отметила врач в комментарии РИАМО.

Кроме того, необходимо помнить о приеме лекарственных препаратов, которые нормализуют давление и снимают головную боль.

Ранее Елена Беленко сообщила, что коронавирус может спровоцировать метеозависимость.

Читайте также:
Здоровье неврологи Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте