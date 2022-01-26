Полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По состоянию на 10:00 26 января в аэропортах Москвы задержали и отменили 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедове перенесли вылет трех самолетов на более позднее время. При этом в авиаузле не наблюдалось отмененных рейсов.

В аэропорту Внуково задержали 10 воздушных судов, а отменили — шесть.

Лидером по изменениям в расписании стало Шереметьево. Здесь задержали вылет 11 самолетов. Еще 20 рейсов отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

25 января «Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи из-за сильного снегопада. Соответствующие органы продолжают прикладывать усилия, чтобы возобновить работу авиагавани.

До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

Также власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.