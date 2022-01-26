Полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
По состоянию на 10:00 26 января в аэропортах Москвы задержали и отменили 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, в Домодедове перенесли вылет трех самолетов на более позднее время. При этом в авиаузле не наблюдалось отмененных рейсов.
В аэропорту Внуково задержали 10 воздушных судов, а отменили — шесть.
Лидером по изменениям в расписании стало Шереметьево. Здесь задержали вылет 11 самолетов. Еще 20 рейсов отменили.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
25 января «Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи из-за сильного снегопада. Соответствующие органы продолжают прикладывать усилия, чтобы возобновить работу авиагавани.
До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.
Также власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.