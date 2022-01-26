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Народный календарь. Что поможет исцелиться от болезней 27 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что поможет исцелиться от болезней 27 января
Фото: Pexels

27 января Православная церковь чтит память преподобной Нины — христианской святой, просветительницы Грузии, почитаемой в лике равноапостольных.

Коровье молоко на Нину обладает особыми свойствами. Помогает исцелиться от болезней, ожогов, укусов змей и даже удара молнии.

В этот день крестьяне занимались по хозяйству — кололи дрова и обходили скотину: чистили ее, из хлева выбрасывали навоз, на полу перестилали солому. Обращались к животным только с ласковыми словами. В особом почете были коровы, которых считали кормилицами семьи.

Если в доме случился пожар, то на пламя нужно брызнуть коровьего молока, и оно уменьшится.

Приметы погоды:

Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.

Ворона поутру каркает — к метели.

Петух спозаранку кричит в морозный день — к оттепели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что поможет исцелиться от болезней 27 января

Именины отмечают: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина, Моисей, Павел, Сергей, Степан.

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