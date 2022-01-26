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Астрологи назвали четырех главных тиранов по знаку зодиака

Георгий Соланович

Общество
Астрологи назвали четырех главных тиранов по знаку зодиака
Фото: pixabay.com

Овны, Львы, Скорпионы и Водолеи обожают доминировать как в дружеских, так и в любовных отношениях. Об этом рассказали эксперты-астрологи.

Наладить отношения с Овнами легко, однако сохранить в них свое достоинство крайне трудно. С первого дня представители этого знака зодиака начинают «съедать» своего партнера морально.

Львы, в свою очередь, чрезвычайно эгоистичны и нестабильны. Даже если партнер отнесется к этому знаку со всей любовью, вполне вероятно, что в ответ последует только агрессия.

Скорпионы не дадут своему партнеру свободы. Они никогда не будут тратить время понапрасну, во всех отношениях такие люди будут искать только собственную пользу.

Водолеи также похожи на Скорпионов. Они — прирожденные одиночки, и партнеров они терпят исключительно из-за выгоды, передает Пятый канал.

Всем представителям каждого знака зодиака приходится работать, но лишь некоторые из них с головой погружаются в нее и не любят отдыхать. 26 января астрологи составили топ-5 трудоголиков среди знаков зодиака.

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