Три внебюджетных спортивных объекта появится в Подмосковье в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Три новых спортивных объекта, построенных за счет средств инвесторов, введут в эксплуатацию в этом году в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минжилполитики региона.

В текущем году на территории Московской области за счет внебюджетных средств возведут три физкультурно-оздоровительных центра. Объекты будут построены в рамках комплексного развития территорий.

Самым большим внебюджетным спортивным объектом станет физкультурно-оздоровительный комплекс в Мытищах площадью порядка 5,2 тысячи квадратных метров.

Еще два физкультурно-оздоровительных центра достроят в микрорайоне Опалиха в Красногорске.

Ранее стало известно, что ледовая арена в составе спорткомплекса «Самбо-70» появится на юго-западе Москвы.

Уточняется, что объект появится на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорской и Тарусской. По словам руководителя Москомэкспертизы Валерия Леонова, на первом этаже ледовой арены предусмотрены центр медицины и восстановления, технические зоны, вестибюль, насосная и пространство для персонала