СМИ: Евросоюз может ограничить экспорт и импорт в качестве санкций против России

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Евросоюз может ввести санкции в отношении России в случае ограничения поставок газового топлива. Об этом в среду, 26 января, сообщили источники в кругу европейских чиновников, которые знакомы с ситуацией.

По данным источников, Евросоюз может ввести санкции против российской стороны в случае кибератаки, дезинформации и при ограничении поставок голубого топлива.

— Европейские правительства пытаются решить, какие конкретные действия, кроме военного нападения на Украину, должны привести к санкциям против России, что осложняет попытки западных союзников выступить единым фронтом, способным сдержать Москву, — передает агентство Bloomberg.

По словам одного из чиновников, в ЕС разрабатывают пакет санкционных мер, который может предусматривать ограничение на конвертирование валюты, меры по контролю экспорта и отключение РФ от системы SWIFT.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.