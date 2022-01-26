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Политолог объяснил, почему СNN назвал Харьков российским

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог объяснил, почему СNN назвал Харьков российским
Фото: Администрация президента РФ

Американский канал СNN назвал Харьков российским городом, потому что Штат продолжают жить в мире, где есть СССР, а Украина — это Россия. Такое мнение высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По мнению специалиста, причисление Харькова к составу нашей страны со стороны зарубежного канала CNN — это не просто случайная ошибка.

— Действительно, бывают удивительные случайности. Но то, что в подсознании для них Украина — это Россия, — это факт, — отметил Дмитрий Журавлев в комментарии «360».

Политолог напомнил, что американские каналы уже не в первый раз путают города и страны бывшего Советского Союза. Например, на фоне конфликта в Грузии в 2008 году американские журналисты путали грузинские города с южноосетинскими и абхазскими.

Американский телеканал CNN во время прямого эфира, который состоялся во вторник, 25 января, назвал Харьков российским городом в сюжете о военных учениях РФ. Сюжет вышел в эфир перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В видеоматериале о ситуации вокруг Украины на протяжении двадцати секунд в правом верхнем углу экрана присутствовала надпись «Харьков, Россия».

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