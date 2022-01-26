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Опубликованы ужасные пророчества Григория Распутина

Георгий Соланович

Общество
Опубликованы ужасные пророчества Григория Распутина
Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Сибирский ясновидец и друг императорской семьи Григорий Распутин в своей книге «Благочестивые размышления», изданной в 1912 году, сделал множество предсказаний. Некоторые из них уже сбылись, другие же, стоит надеяться, не сбудутся никогда.

Распутин успешно предугадать и свою смерть, и смерть императорской семьи. Также среди его успешных предсказаний октябрьский переворот 1917 года и изобретение атомных электростанций.

— По всему миру будут построены башни, они будут замками смерти. Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо, — писал ясновидец.

Однако предсказания, которые еще не сбылись, еще ужаснее. Распутин в своей книге писал о глобальном потопе – «моря, как воры, войдут в города, в дома, и земли станут солеными», о потере человеком моральных ценностей, о клонировании – людей без души, и, наконец, о третьей мировой войне.

— По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом - и это меч, и у них один закон - насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же, — цитирует друга императорской семьи «Российская газета».

14 января было опубликовано предсказание Ванги на 2022 год.

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