Сергей Собянин поблагодарил коллектив Университета Сеченова за работу в пандемию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Большая Пироговская улица, 2с4 Карта всех событий

Первое заседание наблюдательного и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова состоялось в среду, 26 января. В ходе мероприятия мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность коллективу за активную работу в период пандемии коронавирусной инфекции.

Глава города отметил, что вуз является одним из лидеров по объему клинической базы, из-за чего занимает особенное место в борьбе с заболеванием, а также непрерывно модернизирует работу. Так, например, за последние годы здесь появился Научно-технологический парк биомедицины.

— За последнее время в Сеченовке пролечились больше 13 тысяч пациентов, спасены сотни жизней москвичей. Две тысячи студентов и ординаторов работают в городских поликлиниках, оказывая помощь врачам по оказанию медицинских услуг москвичам, — заявил он.

Также в ходе заседания специалисты утвердили стратегию научно-технологического развития университета до 2030 года. Главной задачей стал выход учебного заведения на мировой уровень.

— Определены и приоритетные направления исследований. Прежде всего это разработка и внедрение новых парадигм управления здоровьем — от опережающей диагностики до эффективного персонализированного лечения, а также создание полноценной системы разработки оригинальных медицинских технологий и лекарственных препаратов, — сказал Сергей Собянин.

Помимо этого, стратегией предусмотрено взаимодействие с региональными медицинскими организациями и институтами.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко поблагодарил мэра столицы за доверие и высокую оценку работы специалистов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин рассказал, что консультативный центр анестезиологии-реаниматологии, разработанный на основе Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова, заработал в столице.