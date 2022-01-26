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Самый низкий показатель младенческой смертности зафиксирован в России в 2021 году

Василий Плиткин

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Итоги — 2021
Общество
Самый низкий показатель младенческой смертности зафиксирован в России в 2021 году
Фото: pixabay.com

В России был зафиксирован самый низкий показатель младенческой смертности в 2021 году — 4,4 промилле, о чем сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности — 4,4 промилле, — заявил он в ходе XVIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах страны.

По его словам, российские регионы проводят мероприятия по развитию детского здравоохранения. Создается современная инфраструктура для оказания медицинской помощи детям.

— В период с 2019 по 2021 год построено и введено в эксплуатацию девять детских больниц. К концу 2024 года запланировано завершить реконструкцию 34 детских больниц в субъектах РФ, — добавил министр здравоохранения.

Также Мурашко добавил, что к настоящему моменту более 98 процентов детских поликлиник дооснащаются медицинскими изделиями, проводятся мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфорт пребывания пациентов, пишет агентство городских новостей «Москва».

С 1 февраля в России будет проиндексирован материнский капитал. Впервые это произойдет не с 1 января, и увеличится он на сумму фактической инфляции — на 8,4 процента по сравнению с предыдущим годом. О том, как его получить и на что можно потратить, — в материале «Вечерней Москвы».

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