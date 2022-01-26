Лавров обвинил Столтенберга в потере связи с реальностью

Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в среду, 26 января.

— Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью, — приводит слова Лаврова ТАСС.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.