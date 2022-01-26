Иммунолог оценил вероятность заболеть «омикроном» для переболевших «дельтой»

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Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о рисках от «омикрона» для россиян, уже переболевших вариацией «дельта».

Он напомнил, что на сегодняшний день в России доминирующим по-прежнему остается штамм «дельта», большинство людей переболели именно этим вариантом. Для них существует вероятность заболеть «омикроном», поскольку штаммы отличаются, но она весьма небольшая.

— Думаю, что вероятность этого очень маленькая и не раньше, чем через шесть месяцев после заболевания, а может, и больше. Наверняка человек будет болеть в очень легкой форме или вообще незаметно, — отметил он в комментарии Nation News.

Иммунолог добавил, что большая часть людей перенесет «омикрон» как обычную простуду, без серьезных осложнений. Проблемы со здоровьем могут возникнуть только у пожилых людей или у тех, кто имеет хронические заболевания.

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 74 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 19 856 случаев заболевания COVID-19.