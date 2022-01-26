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Путин раскритиковал отсутствие взаимного признания вакцин с ЕС

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Путин раскритиковал отсутствие взаимного признания вакцин с ЕС
Фото: Администрация президента РФ

Отсутствие взаимного признания вакцин от коронавируса и COVID-сертификатов с ЕС не способствует активизации деловых контактов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 26 января.

— Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов, — рассказал глава государства на встрече с итальянскими бизнесменами.

Лидер уточнил, что в онлайн-встрече участвуют министры экономического блока правительства России, а также главы ряда крупнейших российских компаний. Путин пообещал передавать им слово, чтобы бизнесмены смогли услышать оценки коллег о перспективах развития двухсторонних экономических связей, отмечается на сайте Кремля.

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.

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