Врач назвала причину судорог в ногах

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Нарушение электролитного состава крови и перегрузка мышц являются причинами неприятных судорог в ногах. Об этом сообщила нейрофизиолог Яна Коперская.

По ее словам, нарушение электролитного баланса свидетельствует о низком содержании магния в человеческом организме. Коперская отметила, что рацион современного человека беден магнием из-за плохих почв, на которых растут овощи и фрукты.

Что касается перегрузки мышц, то тут все зависит от правильности ходьбы.

— Некоторые мышцы чрезмерно перегружаются при определенных движениях. У нас в основном нагружаются мышцы стоп, мышцы голени, икроножные мышцы при ходьбе, если у нас немножко неправильная походка, если мы ходим в неудобной обуви, — заключила эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Помимо высоких каблуков, причиной судорог могут являться серьезные неврологические заболевания, излечить которые достаточно проблематично. Нейрофизиолог рекомендует обратиться к специалистам.

26 января врач перечислила причины возникновения боли в шее. Причиной болевых ощущений может стать напряжение узлов, являющихся частью вегетативной симпатической цепочки.