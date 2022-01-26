«Единая Россия» призвала помочь ДНР и ЛНР военными поставками

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Партия «Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой помочь ДНР и ЛНР военными поставками. Об этом заявил глава думской фракции «единороссов» Владимир Васильев в среду, 26 января.

— Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР, — рассказал парламентарий.

По мнению партии, людей нельзя бросать на произвол «киевского режима» в условиях готовящейся агрессии, добавил он. В связи с этим Васильев обратился к руководству России с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции и обеспечения безопасности их граждан, отмечается в Telegram-канале «Единой России».

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.