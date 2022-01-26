Путин попросил ЦБ и правительство прийти к единому мнению о криптовалютах

Фото: Администрация президента РФ

Правительству и ЦБ следует прийти к одному мнению о регулировании криптовалют. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 26 января.

— ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности. Что касается криптовалют, у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов ЦБ, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы, — рассказал глава государства.

При этом Россия обладает и конкурентными преимуществами, особенно в майнинге, уточнил он. Среди них лидер назвал профицит электроэнергии и хорошо подготовленные кадры.

Регулятору и кабмину следует провести дискуссию об этом в ближайшее время, подчеркнул он. После этого им необходимо будет доложить о достигнутых результатах, приводит слова Путина сайт Кремля.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.