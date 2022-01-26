Стоимость нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель

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Стоимость нефти ускорила рост почти на два процента после выхода статистики о запасах сырья в США.

При этом цена мартовского фьючерса нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла на 1,96 процента до 87,28 доллара, отмечает РИА Новости.

По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара.

В то же время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего, страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, потому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы. А значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю.