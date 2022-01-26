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Стоимость нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель

Иван Юминов

Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель
Фото: depositphotos

Стоимость нефти ускорила рост почти на два процента после выхода статистики о запасах сырья в США.

При этом цена мартовского фьючерса нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла на 1,96 процента до 87,28 доллара, отмечает РИА Новости.

20 января экономист Наталья Мильчакова рассказала, что обострение геополитических рисков и угроза новых санкций против России все еще на повестке дня. Это будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе–феврале.

По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара.

В то же время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего, страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, потому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы. А значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю.

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