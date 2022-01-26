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Движение восстановили на Московском малом кольце после крупного ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Движение восстановили на Московском малом кольце после крупного ДТП
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Щаповское, ЦКАД, 233-й километр Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на Московском малом кольце после столкновения шести грузовиков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции в среду, 26 января.

— Движение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении.

По уточненным данным, в результате инцидента погиб один человек, а также пострадали двое, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел на Московском малом кольце в районе поселения Щаповского. В качестве предварительной причины аварии называется несоблюдение дистанции.

Движение транспорта в районе ДТП было временно перекрыто в обоих направлениях. На месте аварии работали оперативные службы.

Сводка ГИБДД

24 января в столичной ГИБДД сообщили, что на минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ведомства, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

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